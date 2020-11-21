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Происшествия

Сибирских школьников обвинили в терроризме за план взорвать здание ФСБ в компьютерной игре

В Красноярском крае троих девятиклассников обвинили в создании террористического сообщества из-за переписок в соцсетях Одного из них посадили в СИЗО, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Интернет. Компьютер.
Интернет. Компьютер.
СС0.

Школьников обвиняют из-за переписок во «ВКонтакте» об анархизме и планировании взрыва здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft.

Летом 2020 года двоих 14-летних подростков задержали вместе с тремя друзьями во время расклеивания листовок в поддержку студента, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства в Балашихе и якобы виновном в нападении на отделение «Единой России» в московском районе Ховрино.

По данным канала, сотрудники ФСБ отобрали у подростков телефоны и получили доступ к переписке. Там школьники обсуждали строительство здания ФСБ в игре Minecraft, которое потом «планировали его взорвать».

Портал NGS24 со ссылкой на источники пишет, что подростки, по версии следствия, хотели взорвать настоящее здание ведомства, у них якобы нашли взрывчатку.

Baza сообщает, что трех подростков обвинили по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Затем переквалифицировали на более тяжкую — ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем), которая предполагает до 20 лет колонии.

Двое школьников признали вину, их поместили под домашний арест, третий подросток отказался признать себя виновным, его отправили в СИЗО, уточняет Baza.

Семьи подростков, как пишет Baza, сейчас говорят, что признание те сделали «по требованию следователей».

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