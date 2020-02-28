Сибирским школьникам «выжгли глаза» кварцевой лампой, которую включили для дезинфекции

В Красноярском крае 10 школьников после уроков обратились к врачу, который диагностировал ожоги глаз, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел 28 февраля в Абакане в школе № 20. СК проводит доследственную проверку.

«Ученики 2 класса во время урока находились в кабинете, где работала кварцевая лампа, включенная для дезинфекции помещения. В результате 10 детей обратились к врачу, который зафиксировал ожоги глаз», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются учитель и директор школы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подчеркнули в ведомстве.