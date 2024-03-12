12 марта
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Сибирский блогер обвиняет сотрудницу благотворительного фонда в мошенничестве

Блогер Татьяна Григорьева обвинила сотрудницу новосибирского благотворительного фонда в мошенничестве, сообщает "КП-Новосибирск".

Мошенники.
Мошенники.
unsplash.com

Благотворительный фонд «Аврора» открылся в конце января 2024 года. По словам основателей, люди про него не знают, поэтому жертвуют неохотно. Чтобы продвигать сборы, фонд покупает рекламу у блогеров. В первый раз купить продвижение решили у блогера Татьяны Григорьевой, заплатив ей 5 тыс. рублей.

Однако Татьяне дали реквизиты не расчетного счета фонда, на который люди могут перевести деньги, а номер карты сотрудника фонда.

В фонде заявили: многие жаловались, что не могли перевести деньги на расчетный счет. Поэтому заявку на открытие счета подали в другой банк, а пока документы находятся на рассмотрении, использовали в рекламе реквизиты карты сотрудницы.

Именно из-за этого блогер отказалась от сотрудничества прямо перед выходом рекламы. Татьяна проверила расчетный счет, переведя на него небольшую сумму. Перевод оказался доступен. А в задании для рекламы была указана карта сотрудницы Елены.

Татьяна задала вопрос менеджеру фонда. Тот рассказал о ситуации со счетом, но в это объяснение она не поверила.

Блогер вернула деньги, которые заплатили ей за работу, но после этого подверглась травле. Люди начали выкладывать в соцсетях публикации с инофрмацией, якобы она украла деньги у фонда. Татьяна написала заявление в полицию.

Ранее жительницу Барнаула обманули на крупную сумму, а потом навязали фирму с миллионными долгами.

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