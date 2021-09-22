Сибирский депутат получил 10 суток ареста за неповиновение полиции на избирательном участке

Советский районный суд Омска назначил 10 суток административного ареста депутату горсовета Дмитрию Петренко, который пытался вести видеосъемку на одном из избирательных участков, сообщает «Интерфакс».

Депутат осуществлял видеосъемку. На требование прекратить съемку и покинуть помещение для голосования не реагировал — таким образом оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Судебное заседание продолжалось несколько часов.

Инцидент произошел 17 сентября на избирательном участке № 307. По этому факту в отношении Петренко было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

О депутате

Дмитрий Петренко является депутатом омского Горсовета от фракции КПРФ.

В выборах 19 сентября в Госдуму РФ и Заксобрание Омской области он не участвовал, но, по сообщениям местных СМИ, являлся наблюдателем от одного из кандидатов.