Сибирский депутат получил 10 суток ареста за неповиновение полиции на избирательном участке

Депутат осуществлял видеосъемку. На требование прекратить съемку и покинуть помещение для голосования не реагировал — таким образом оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
Судебное заседание продолжалось несколько часов.
Инцидент произошел 17 сентября на избирательном участке № 307. По этому факту в отношении Петренко было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.
О депутате
Дмитрий Петренко является депутатом омского Горсовета от фракции КПРФ.
В выборах 19 сентября в Госдуму РФ и Заксобрание Омской области он не участвовал, но, по сообщениям местных СМИ, являлся наблюдателем от одного из кандидатов.