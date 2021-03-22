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Происшествия

Сибирский охранник застрелил посетителя кафе

В Омской области задержали 48-летнего охранника, которого подозревают в убийстве 49-летнего посетителя кафе.

Винтовка. Ружье. Стрельба.
Винтовка. Ружье. Стрельба.
СС0.

20 марта на 144 км трассы Омск — Тюмень пьяный мужчина поругался с персоналом кафе, требуя позвать директора. После этого он забрал из соседнего вагончика охраны продукты и алкоголь.

Охранник выстрелил посетителю в голову из охотничьего ружья.

Региональный Следственный комитет возбудило дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи изъяли у охранника незарегистрированное гладкоствольное ружье и патроны. Мужчину поместили в изолятор временного содержания, пишет «Росбалт».

Четыре года назад охранник кафе отбывал наказание за «покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и бандитизм. В заключении он провел 20 лет.

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