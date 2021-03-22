Сибирский охранник застрелил посетителя кафе

20 марта на 144 км трассы Омск — Тюмень пьяный мужчина поругался с персоналом кафе, требуя позвать директора. После этого он забрал из соседнего вагончика охраны продукты и алкоголь.
Охранник выстрелил посетителю в голову из охотничьего ружья.
Региональный Следственный комитет возбудило дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи изъяли у охранника незарегистрированное гладкоствольное ружье и патроны. Мужчину поместили в изолятор временного содержания, пишет «Росбалт».
Четыре года назад охранник кафе отбывал наказание за «покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и бандитизм. В заключении он провел 20 лет.