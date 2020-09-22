Сибирский пенсионер задержал сбежавшего из-под стражи преступника

В одном из садовых товариществ в пригороде Ангарска пенсионер МВД России, бывший участковый уполномоченный, обнаружил сбежавшего преступника и его подельницу в своем доме.
Злоумышленники оказали сопротивление. Мужчина вместе с сыном смог обезвредить преступника, который был вооружен ножом и газовым баллончиком. Мужчины удерживали его до приезда полиции. Женщине удалось скрыться.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области разыскиваются двое опасных преступников — 31-летний Сергей Устюгов и его 24-летняя подельница Татьяна Никитина.
В 2018 году их осудили за совершение ряда преступлений на территории Краснодарского края и Иркутской области. 7 сентября во время конвоирования колонию они ввели в заблуждение сопровождавших их сотрудников правоохранительных органов и скрылись.