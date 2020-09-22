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22 сентября
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Происшествия

Сибирский пенсионер задержал сбежавшего из-под стражи преступника

В Иркутской области пенсионер задержал преступника, который сбежал из-под стражи во время этапирования в колонию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
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В одном из садовых товариществ в пригороде Ангарска пенсионер МВД России, бывший участковый уполномоченный, обнаружил сбежавшего преступника и его подельницу в своем доме.

Злоумышленники оказали сопротивление. Мужчина вместе с сыном смог обезвредить преступника, который был вооружен ножом и газовым баллончиком. Мужчины удерживали его до приезда полиции. Женщине удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области разыскиваются двое опасных преступников — 31-летний Сергей Устюгов и его 24-летняя подельница Татьяна Никитина.

В 2018 году их осудили за совершение ряда преступлений на территории Краснодарского края и Иркутской области. 7 сентября во время конвоирования колонию они ввели в заблуждение сопровождавших их сотрудников правоохранительных органов и скрылись.

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