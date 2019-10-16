Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 октября 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Сибирский полицейский «допросил» труп

Сотрудник МВД из Татарска Новосибирской области подозревается в фальсификации дела об угоне машины.

Полиция.
Полиция.
Настасья Коваленко

Полицейский составил документ о краже и подписал их от имени потерпевшего. Но человек, имя которого использовали, умер от болезни еще в феврале, сообщила прокуратура Новосибирской области.

Потерпевший не мог подписать документы, а полицейский сам составил протокол допроса и документ о том, что следствие закончилось.

Полицейского уволили по результатам служебной проверки, пишет Тайга.инфо. Дело направили в суд. Издание «Сибирь.Реалии» уточняет, что экс-полицейского подозревают в служебном подлоге и в фальсификации доказательств. Однако ни в МВД, ни в областной прокуратуре не смогли уточнить номера и пункты статей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость