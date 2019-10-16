Сибирский полицейский «допросил» труп

Полицейский составил документ о краже и подписал их от имени потерпевшего. Но человек, имя которого использовали, умер от болезни еще в феврале, сообщила прокуратура Новосибирской области.

Потерпевший не мог подписать документы, а полицейский сам составил протокол допроса и документ о том, что следствие закончилось.

Полицейского уволили по результатам служебной проверки, пишет Тайга.инфо. Дело направили в суд. Издание «Сибирь.Реалии» уточняет, что экс-полицейского подозревают в служебном подлоге и в фальсификации доказательств. Однако ни в МВД, ни в областной прокуратуре не смогли уточнить номера и пункты статей.