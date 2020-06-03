Сибирский полицейский сбил двух маленьких девочек на дороге

В Республике Хакасия произошло ДТП с участием полицейского, в результате которого пострадало двое детей, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел вечером 2 июня. Две девочки 7-ми и 5-ти лет получили травмы различной степени тяжести.

«Сотрудник полиции, возвращаясь с работы на личном автомобиле, совершил наезд на девочек, которые внезапно выбежали на проезжую часть из-за припаркованного около магазина автомобиля», — рассказали в ведомстве.

В СК подчеркнули, что ДТП произошло на участке дороги, которое не оборудовано пешеходным переходом.

Детей госпитализировали в республиканскую больницу имени Ремишевской, где «им оказывают необходимую медицинскую помощь».

Судебно-медицинская экспертиза установит тяжесть вреда, причиненного здоровью детей. Также следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, заверили в СК.