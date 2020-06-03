Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 июня 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Сибирский полицейский сбил двух маленьких девочек на дороге

В Республике Хакасия произошло ДТП с участием полицейского, в результате которого пострадало двое детей, сообщает региональный СК.

Авария. Знак. ДТП
Авария. Знак. ДТП
СС0

Инцидент произошел вечером 2 июня. Две девочки 7-ми и 5-ти лет получили травмы различной степени тяжести.

«Сотрудник полиции, возвращаясь с работы на личном автомобиле, совершил наезд на девочек, которые внезапно выбежали на проезжую часть из-за припаркованного около магазина автомобиля», — рассказали в ведомстве.

В СК подчеркнули, что ДТП произошло на участке дороги, которое не оборудовано пешеходным переходом.

Детей госпитализировали в республиканскую больницу имени Ремишевской, где «им оказывают необходимую медицинскую помощь».

Судебно-медицинская экспертиза установит тяжесть вреда, причиненного здоровью детей. Также следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, заверили в СК.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость