Сибирский полицейский сбил двух маленьких девочек на дороге

Инцидент произошел вечером 2 июня. Две девочки 7-ми и 5-ти лет получили травмы различной степени тяжести.
«Сотрудник полиции, возвращаясь с работы на личном автомобиле, совершил наезд на девочек, которые внезапно выбежали на проезжую часть из-за припаркованного около магазина автомобиля», — рассказали в ведомстве.
В СК подчеркнули, что ДТП произошло на участке дороги, которое не оборудовано пешеходным переходом.
Детей госпитализировали в республиканскую больницу имени Ремишевской, где «им оказывают необходимую медицинскую помощь».
Судебно-медицинская экспертиза установит тяжесть вреда, причиненного здоровью детей. Также следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, заверили в СК.