Сибирский школьник выстрелил в одноклассника на перемене

По данным ngs.ru, инцидент произошел на перемене. Ребенок начал стрелять из пневматического оружия и случайно попал в одноклассника.
По предварительной информации, пострадавший мальчик отделался синяками. Ранее конфликтов между подростками не было. Его жизни ничего не угрожает.
В школу прибыли сотрудники полиции и забрали оружие. С подростком провели разъяснительную беседу о недопустимости стрельбы в школе.
Telegram-канал Mash Siberia, дополняет, что вероятно старшекласснику оружие дал его дед. Подросток захотел похвастаться опасной игрушкой перед друзьями и принес оружие в школу.
Ранее подростки скинули собаку с моста в Алтайском крае.