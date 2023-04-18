18 апреля
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Происшествия

Сибирский школьник выстрелил в одноклассника на перемене

Учащийся восьмого класса выстрелил из пневматического пистолета в своего одноклассника в Дзержинском районе в Новосибирске.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

По данным ngs.ru, инцидент произошел на перемене. Ребенок начал стрелять из пневматического оружия и случайно попал в одноклассника.

По предварительной информации, пострадавший мальчик отделался синяками. Ранее конфликтов между подростками не было. Его жизни ничего не угрожает.

В школу прибыли сотрудники полиции и забрали оружие. С подростком провели разъяснительную беседу о недопустимости стрельбы в школе.

Telegram-канал Mash Siberia, дополняет, что вероятно старшекласснику оружие дал его дед. Подросток захотел похвастаться опасной игрушкой перед друзьями и принес оружие в школу.

Ранее подростки скинули собаку с моста в Алтайском крае.

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