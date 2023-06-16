Сибирский военнослужащий ушел в самоволку, украл сосну и угрожал убийством жене

В Новосибирске мужчина сбежал из военной части, угрожал жене убийством и украл сосну. Об этом сообщает ngs.ru.

Новосибирский гарнизонный суд установил, что военнослужащий в период мобилизации самовольно оставил войсковую часть и уехал домой.

Выяснилось, что в декабре мужчина, будучи пьяным, заподозрил жену в измене и начал угрожать ей убийством. Он схватил хозяйственный нож, взял женщину за волосы и поставил на колени, подставив оружие к горлу.

Спустя три дня после этого пьяный военнослужащий похитил сосну стоимостью 700 рублей. Он напал на продавца, ударил его в лицо, а затем ударил ножом в область левого предплечья.

12 января 2023 года мужчину обнаружили военнослужащие и доставили в часть.

Мужчину признали виновным по трем статьям: «Самовольное оставление части или места службы» (ч. 5 ст. 337 УК РФ), «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 119 УК РФ). По решению суда он проведет семь лет в колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.