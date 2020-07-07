Сибирский врач умерла от коронавируса из-за отказа своих же коллег лечить ее

В Красноярском крае организовали проверку по сообщению СМИ о смерти врача, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в Уярской районной больнице, в которой отказались лечить сотрудника с коронавирусной инфекцией.

«Будут установлены причины и условия случившегося, дана оценка действиям ответственных лиц. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — рассказали в ведомстве.

Как сообщает NGS24, скончалась врач-акушер Галина Лебедева — работала в родильном отделении Уярской районной больницы.

По словам дочери погибшей, после того как у ее матери резко поднялась температура, они обратились в медучреждение, но коллеги Галины отказались делать компьютерную томографию и сделали снимок — сказали, что все чисто.

«Никакую госпитализацию никто не предложил, открыли больничный лист и отправили домой», — отметила дочь врача.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

После этого, по словам родственников, начальство больницы заняло оборону, заявляя, что врач занималась самолечением и умерла.

«И когда теперь везде говорят, что она занималась самолечением, для нас это вообще дикость, понимаете? Какое самолечение? Больничный лист — это самолечение?! Она обратилась к терапевту тут же, как ей поплохело!» — подчеркнула дочь Галины.

Когда женщине уже совсем стало плохо, ей сделали КТ. Результат показал «почти 100-процентное поражение легких», надо было срочно в реанимацию. Однако сказали, что мест в больнице нет.

Кроме того, как рассказала дочь Галины, она сдала тест на коронавирус в этой же Уярской больнице.

«У меня взяли мазок на ковид… его просто выкинули! Сотрудница, которая ответственная там по коронавирусу, забрала все взятые мазки, а мой выкинула! Сказала, что нет оснований для проведения анализа!» — отметила она.

Тогда женщина с мужем и дочкой отвезла тест в Красноярск, где в лаборатории ФМБА выяснилось, что они положительные.