Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 октября -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Сибирского депутата зверски избили незнакомцы

На депутата парламента Хакасии, члена фракции КПРФ Николая Разумова в столице Тувы Кызыле напали трое неизвестных, сообщил портал 19rus.info. Парламентарию потребовалась операция.

Депутат парламента Хакасии, член фракции КПРФ Николай Разумов.
Депутат парламента Хакасии, член фракции КПРФ Николай Разумов.
kprfkh.ru

Разумов находится в состоянии средней тяжести, в сознании.

Коммунисты заявляют, что нападение могло быть спланировано.

«Заявляю, что глава Республики Хакасия Валентин Олегович Коновалов должен незамедлительно связаться с главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оолом для принятия экстренных мер по нахождению преступников. Есть основания полагать, что это было умышленное нападение», — заявил коллега-коммунист Тайир Ачитаев.

Отметим, что депутат Разумов входит в состав комитета по экономической политике, промышленности, строительству и транспорту, а также в состав комиссии Верховного совета Хакасии по регламенту.

В соседний регион, предположительно, он ездил по личным делам.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость