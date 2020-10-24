Сибирского депутата зверски избили незнакомцы

На депутата парламента Хакасии, члена фракции КПРФ Николая Разумова в столице Тувы Кызыле напали трое неизвестных, сообщил портал 19rus.info. Парламентарию потребовалась операция.

Разумов находится в состоянии средней тяжести, в сознании.

Коммунисты заявляют, что нападение могло быть спланировано.

«Заявляю, что глава Республики Хакасия Валентин Олегович Коновалов должен незамедлительно связаться с главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оолом для принятия экстренных мер по нахождению преступников. Есть основания полагать, что это было умышленное нападение», — заявил коллега-коммунист Тайир Ачитаев.

Отметим, что депутат Разумов входит в состав комитета по экономической политике, промышленности, строительству и транспорту, а также в состав комиссии Верховного совета Хакасии по регламенту.

В соседний регион, предположительно, он ездил по личным делам.