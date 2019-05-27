Сибирского губернатора госпитализировали

Пресс-служба облправительства отметила, что Левченко проходит обследование в связи с травмой спины, но для дополнительных обследований его оставили в больнице.
«Губернатор Иркутской области Левченко 25 мая госпитализирован в лечебное учреждение. Причина обращения — болевой синдром в связи с травмой спины. Состояние здоровья Левченко опасений не вызывает», — говорится в сообщении.
Речь идет о бытовой травме, добавляет «Коммерсант». 28 мая, губернатор в составе делегации от Иркутской области летит в Москву на форум «Здоровье нации — основа процветания России».