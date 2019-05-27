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Происшествия

Сибирского губернатора госпитализировали

Губернатора Иркутской области Сергея Левченко госпитализировали, пишет «Интерфакс-Сибирь». Об этом журналистам сказал сотрудник аппарата правительства региона.

Больница.
Больница.
СС0

Пресс-служба облправительства отметила, что Левченко проходит обследование в связи с травмой спины, но для дополнительных обследований его оставили в больнице.

«Губернатор Иркутской области Левченко 25 мая госпитализирован в лечебное учреждение. Причина обращения — болевой синдром в связи с травмой спины. Состояние здоровья Левченко опасений не вызывает», — говорится в сообщении.

Речь идет о бытовой травме, добавляет «Коммерсант». 28 мая, губернатор в составе делегации от Иркутской области летит в Москву на форум «Здоровье нации — основа процветания России».

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