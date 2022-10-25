Сибирского маньяка-таксиста признали виновным в пятом убийстве

Дмитрий Лебедь виновен в 15 тяжких и особо тяжких преступлений. В том числе в пяти убийствах женщин от 10 до 34 лет, четыре из которых сопряжены с изнасилованием.
По версии следствия, фигурант дела совершил пятое преступление в октябре 2012 года.
Работая таксистом, он подвозил 20-летнюю девушку до дома. Потерпевшая была нетрезвой, и злоумышленник воспользовался этим.
Он привез ее на берег дренажного канала, перекрыл руками доступ к кислороду, после чего она потеряла сознание. Обвиняемый вытащил девушку и утопил в дренажном канале.
«Приговором суда за совершенное убийство женщины назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. По совокупности преступлений с учетом приговора суда
от 12.04.2019судом окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили в ведомстве.
Приговор суда еще не вступил в законную силу.