25 октября
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Происшествия

Сибирского маньяка-таксиста признали виновным в пятом убийстве

36-летнего жителя Абакана признал виновным в пятом убийстве, сообщает пресс-служба СК по региону.

Насилие.
Насилие.
CCO

Дмитрий Лебедь виновен в 15 тяжких и особо тяжких преступлений. В том числе в пяти убийствах женщин от 10 до 34 лет, четыре из которых сопряжены с изнасилованием.

По версии следствия, фигурант дела совершил пятое преступление в октябре 2012 года.

Работая таксистом, он подвозил 20-летнюю девушку до дома. Потерпевшая была нетрезвой, и злоумышленник воспользовался этим.

Он привез ее на берег дренажного канала, перекрыл руками доступ к кислороду, после чего она потеряла сознание. Обвиняемый вытащил девушку и утопил в дренажном канале.

«Приговором суда за совершенное убийство женщины назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. По совокупности преступлений с учетом приговора суда от 12.04.2019 судом окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили в ведомстве.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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