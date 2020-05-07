Сибирского бизнесмена с большой криминальной биографией задержали по подозрению в заказных убийствах

Красноярский бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан по подозрению в причастности к убийству двух жителей Красноярска в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова, пишет «Интерфакс».

Как вышли на Быкова

По делу об убийстве уже привлекали к ответственности непосредственных исполнителей. Сергей Бакуров получил пожизненный срок, Владимир Чучков остается в розыске, сообщает СКР.

Владимир Татаренков, приговоренный к 13 годам колонии за участие в организации убийства, дал показания на Быкова, назвав его одним из организаторов преступления.

На основании его показаний и других собранных следствием доказательств у следователей появилась доказательная база о причастности бизнесмена к преступлению.

Наручники. ССО.

Что установило следствие

По данным следствия, погибший Наумов был участником преступной группировки, которую возглавлял Быков. В 1994 году у него произошел конфликт с Быковым из-за несправедливого распределения доходов от совместной деятельности.

Следствие установило, что спустя какое-то время после конфликта перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделал Наумов и его близкий приятель Войтенко, и решил их убить.

Оружие , пистолет. СС0

Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому — Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды.

Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года в тот момент, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Красноярска, непосредственные исполнители убийства — Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.

Кто такой Анатолий Быков

Анатолию Быкову 60 лет. В 1990-х годах, выучившись на учителя физкультуры, он открыл бизнес при Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ).

В 1992 году стал владельцем 10% завода, затем увеличил долю до 28%. С 1998 по 2000 годы Быков был председателем совета директоров КрАЗа.

С 1997 по 2016 год Быков избирался депутатом Заксобрания Красноярского края. В 2013 году он возглавил региональное отделение партии «Патриоты России».

Анатолий Быков. khakasia.info.

Другие «дела» Быкова

В апреле 1999 года на Быкова завели первое уголовное дело по статьям о причастности к убийству, отмывании, незаконном хранении оружия и незаконных валютных операциях. Затем следствие добавило ему статьи о вымогательстве и невозврате кредитов, полученных путем вымогательства.

В конце 1999 года бизнесмен уехал в Венгрию, где его задержали по российскому запросу. Показания о причастности Быкова к убийствам предпринимателей дал его соратник, затем он отказался от этих показаний и Быкова освободили.

В октябре 2000 года Быкова арестовали снова, обвинив в заказе убийства одного из партнернов. На момент ареста он был депутатом и мажоритарным акционером компании «Красэнергомаш», а также членом законодательного собрания Красноярска.

Тюрьма , колючая проволока СС0

Летом 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил его к шести с половиной годам условно за организацию покушения на авторитета Вилора Струганова по кличке Паша Цветомузыка.

Покушение оказалось инсценировкой. В июле 2003 года Быков получил еще год за сокрытие следов убийства жителя Назарова Олега Губина в 1996 году, но попал под амнистию в зале суда.

10 марта 2009 году ЕСПЧ удовлетворил жалобу Быкова и назначил ему 26 тыс. евро компенсации за нарушение его прав на свободу и личную безопасность и на уважение его частной жизни.