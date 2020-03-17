Сибирского полицейского обвинили в избиении жертвы преступления

Старший оперуполномоченный линейного отдела полиции избил жителя Иркутска во время опроса.
«21 января 2020 года старший оперуполномоченный, осуществлявший оперативное сопровождение по материалу доследственной проверки по факту кражи электроинструмента у местного жителя, находясь в служебном помещении отдела, в ходе опроса заявителя нанес последнему несколько ударов кулаками», — рассказали в ведомстве.
Тем самым правоохранитель причинил телесные повреждения в виде гематом и ссадин.
Преступление выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности линейного управления МВД России на транспорте. Подозреваемого отправили под стражу.