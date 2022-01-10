Сибирского прокурора отказались осободить из-под ареста

Экс-прокурору вменяется получение взяток и превышение должностных полномочий.
По версии следствия, с мая по июль 2019 года Бушмакин получил через посредников 150 тыс. рублей от директора компании «Сибсма» Сергея Долгушина.
Взамен обвиняемый предоставил коммерсанту копии документов из материалов доследственной проверки в отношении Долгушина по факту неуплаты им налогов.
Также Бушмакин, по данным следователей, в 2018 году поручил начальнику отдела полиции поставить на миграционный учет иностранца в обход требований закона, пишет Lenta.ru.
Фигурант дела останется под стражей до 10 февраля.