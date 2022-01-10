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Происшествия

Сибирского прокурора отказались осободить из-под ареста

Новосибирский областной суд отказался освободить арестованного 47-летнего Олега Бушмакина, бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска, которого обвиняют в коррупции, пишет «Коммерсантъ».

Взятка. Арест.
Взятка. Арест.
Pixabay.com

Экс-прокурору вменяется получение взяток и превышение должностных полномочий.

По версии следствия, с мая по июль 2019 года Бушмакин получил через посредников 150 тыс. рублей от директора компании «Сибсма» Сергея Долгушина.

Взамен обвиняемый предоставил коммерсанту копии документов из материалов доследственной проверки в отношении Долгушина по факту неуплаты им налогов.

Также Бушмакин, по данным следователей, в 2018 году поручил начальнику отдела полиции поставить на миграционный учет иностранца в обход требований закона, пишет Lenta.ru.

Фигурант дела останется под стражей до 10 февраля.

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