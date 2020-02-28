Сибирскому пенсионеру на заводе оторвало руку и разорвало лицо

Инцидент произошел 26 февраля в поселке Береговом. 68-летнему мужчине, работавшему на токарном станке, зажало руку.
Механизм вырвал конечность работающему пенсионеру. Его доставили в БСМП-1, где врачи диагностировали травматическую ампутацию левой руки, травматический шок и рваную рану левой щеки.
За жизнь пациента сейчас борются врачи. Восстановление после ампутации руки займет несколько месяцев, отмечают медики.
Расследованием несчастного случая займутся региональная инспекция труда и правоохранительные органы.