Сибирячка из мести к бывшему избивала своего маленького сына и снимала это на камеру

В Минусинске суд приговорил к штрафу мать, которая снимала на видео избиение собственного малолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Женщина с 2019 года проживала с мужчиной, от которого родила двух сыновей.

Постепенно отношения между ними испортились. Отец детей часто злоупотреблял алкоголем и зачастую даже не появлялся дома. Женщина подозревала его в изменах.

Подсудимая решила отомстить своему бывшему сожителю. Она избивала своего малолетнего сына, снимая это на камеру мобильного телефона. После этого она отправила видеозапись отцу детей.

За эти действия суд оштрафовал женщину на 5 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в силу.

Ранее