Сибирячка на суде попросила простить мужа, который разорвал ей внутренние органы

Жительница Новосибирской области обвинила мужа в изнасиловании. Врачи диагностировали у нее множественные разрывы. На суде женщина простила супруга и попросила его не наказывать, пишет kp.ru.

Преступление произошло в Сузунском районе. Женщина обратилась в прокуратуру и сообщила, что ее изнасиловал супруг. Они прожили вместе три года, а познакомились по переписке, когда мужчина находился в заключении.

Медики подтвердили, что здоровью женщины нанесен тяжкий вред. Муж жестоко изнасиловал ее в анальный проход рукой.

На суде мужчина попросил у супруги прощения и пообещал выплатить миллион рублей. В ответном слове женщина простила мужа. Суд приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима.