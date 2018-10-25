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25 октября
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10

Сибирячка обвинила привидение в краже денег из ее дома

В Красноярском крае жительница города Сосновоборска написала в полицию заявление на приведение, которое, по ее словам, в течение года крадет деньги у нее из квартиры, сообщили «Известия».

Кража, полиция.
Кража, полиция.
22.мвд.рф

Женщина рассказала, что за год из дома пропала 81 тыс. рублей. Правоохранителям она объяснила, что в квартире не было следов взлома, поэтому она списывала все происходящее на проделки потусторонней силы, но не думала, что могла стать жертвой преступления со стороны человека.

«Привидением» оказался бывший 34-летний муж женщины, который сделал дубликат ключей от ее квартиры, и, пользуясь отсутствием хозяйки, пробирался туда и выносил деньги.

В отношении мужчины возбудили сразу восемь уголовных дел о краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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