Сибирячка отправила едва знакомому парню деньги, после чего оказалась в черном списке

Девушка из Новокузнецка скинула парню из чат бота девять тысяч рублей через полтора часа после знакомства, сообщает Mash Siberia.

Девушка хотела общения и нашла парня в чат-боте. Тут же он начал жаловаться на тяжелую судьбу: ногу сломал, дядя умер, денег нет.

Сибирячка пожалела его и скинула сначала две тысячи рублей. Однако парень заявил, что счет заблокировали, а для разблокировки нужно еще семь тысяч рублей.

После этого парень отправил фото порезанных рук и удалил диалог.

Полицейские быстро нашли 22-летнего горожанина. Ноги у него оказались целы, теперь на них он пойдет в суд.

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