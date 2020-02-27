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Происшествия

Сибирячка, пытавшаяся разорвать выжившего после падения котенка, получила три года

В Томской области жительница поселка Копылово получила три года колонии-поселения за убийство котят на глазах у детей, сообщает Томский районный суд.

Котята.
Котята.
СС0.

В июне 2019 года женщина, находясь в алкогольном опьянении, выбросила двух котят из окна. Котята принадлежали малолетним детям родственницы ее сожителя.

В результате падения один котенок ударился о металлическую трубу, другой ударился об асфальт и умер", — говорится в сообщении.

Затем женщина «схватила руками раненного котенка, стала дергать его лапы, растягивать в противоположные стороны в течение длительного времени». Это происходило на глазах у детей.

«Далее она, не реагируя на просьбы малолетних детей прекратить преступные действия, в их присутствии несколько раз ударила котенка об асфальт. В результате ее действий, котенку были причинены множественные повреждения», — рассказали в суде.

Подсудимая вину признала полностью. Ее приговорили с трем годам заключения в колонии-поселения.

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