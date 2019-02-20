Сибирячка попала в ДТП в Индии. Объявлен сбор средств

27-летняя уроженка Омска Анфиса Ганнова попала в ДТП в Гоа. Ее сестра и мама сейчас срочно оформляют визы, чтобы вылететь в Индию, пишет НGS55.ru.

Сестра пострадавшей Ксения Пацула рассказала, что ДТП произошло в пятницу, 15 февраля. О произошедшем она узнала от знакомых сестры только в субботу.

«Сейчас она находится в госпитале. Состояние Анфисы тяжелое (она без сознания находится в состоянии искусственной комы). В ходе проведенного обследования выяснилось, что у нее травма головного мозга и перелом ключицы», — написала Ксения на своей странице Вконтакте.

Анфиса Ганнова. vk.com/Ксения Пацула.

Ксения добавила, что до происшествия ее сестра несколько месяцев жила и работала в Москве, но затем вернулась в Омск и в последнее время зарабатывала фрилансом в интернете.

Анфиса улетела в Гоа к своему другу Раису Набиеву. В ДТП они попали на мотоцикле, залетели под автомобиль. Состояние парня оценивается как средне тяжелое, он вышел из комы, но у него проблемы с памятью.

Раис — уфимец, он состоял в группе «Мотобратство Уфы». Его друг Денис сообщил, что Раиса знают как хорошего водителя. В соцсетях близкие собирают средства для помощи пострадавшим.