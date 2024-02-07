Сибирячка порезала школьнице лицо канцелярским ножом и оставила с грубыми рубцами

В Красноярске 37-летняя женщина напала с канцелярским ножом на 16-летнюю школьницу. Об этом сообщает Lenta.ru.

Известно, что 3 ноября 2023 года школьница возвращалась домой из больницы. Однако по пути на нее напала женщина и забрала телефон. Его стоимость оценивается в четыре тыс. рублей.

При этом подросток сопротивлялась, но злоумышленница ударила ее канцелярским ножом по лицу и убежала.

В результате пореза у девочки остались рубцы на правой щеке. Ее родители требуют моральную компенсацию в один млн рублей.

Уточняется, что женщину задержали через несколько дней — 6 ноября.

Ранее сообщалось, что подросток пришел в школу с пистолетом и приказал встать классу на колени.

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