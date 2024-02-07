Сибирячка порезала школьнице лицо канцелярским ножом и оставила с грубыми рубцами

Известно, что 3 ноября 2023 года школьница возвращалась домой из больницы. Однако по пути на нее напала женщина и забрала телефон. Его стоимость оценивается в четыре тыс. рублей.
При этом подросток сопротивлялась, но злоумышленница ударила ее канцелярским ножом по лицу и убежала.
В результате пореза у девочки остались рубцы на правой щеке. Ее родители требуют моральную компенсацию в один млн рублей.
Уточняется, что женщину задержали через несколько дней — 6 ноября.
Ранее сообщалось, что подросток пришел в школу с пистолетом и приказал встать классу на колени.
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