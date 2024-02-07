Подросток пришел в школу с пистолетом и приказал встать классу на колени

ЧП произошло в Иркутске — 16-летний ученик пришел с пистолетом в школу, в которой не обучается, пишет Telegram-канал Shot.

В здание смогли проникнуть в общей сложности три молодых человека. Все там не учатся. Они прошли в один из кабинетов, где девятиклассники ждали начала урока.

Один из подростков на пороге снял кофту и показал за поясом предмет, похожий на пистолет.

Затем он с криками приказал учащимся встать на колени, указывает Газета.Ru. Его попытались успокоить его друзья. Они вывели десятиклассника из кабинета и увели из школы.

Всех задержали.

Полицейские установили, что "пистолетчик" учится дистанционно в столичной онлайн-школе. "Сотоварищи" 18 и 16 лет от роду — не работают и не учатся.

Пистолет они где-то спрятали. Ведется разбирательство.

Ранее российский школьник выстрелил в учительницу музыки.

По версии правоохранителей 16-летний подросток выстрелил в педагога из пневматического пистолета. Женщина проходила мимо компании молодых людей.

В какой-то момент она услышала хлопок и почувствовала боль в бедре.

Также сибирский школьник выстрелил в одноклассника на перемене. Подросток начал стрелять из пневматического оружия и случайно попал в одноклассника.

Пострадавший мальчик отделался синяками. Ранее конфликтов между подростками не было. Его жизни ничего не угрожает.

В школу прибыли сотрудники полиции и забрали оружие. С подростком провели разъяснительную беседу о недопустимости стрельбы в школе.

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