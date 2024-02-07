Подросток пришел в школу с пистолетом и приказал встать классу на колени

В здание смогли проникнуть в общей сложности три молодых человека. Все там не учатся. Они прошли в один из кабинетов, где девятиклассники ждали начала урока.
Один из подростков на пороге снял кофту и показал за поясом предмет, похожий на пистолет.
Затем он с криками приказал учащимся встать на колени, указывает Газета.Ru. Его попытались успокоить его друзья. Они вывели десятиклассника из кабинета и увели из школы.
Всех задержали.
Полицейские установили, что "пистолетчик" учится дистанционно в столичной онлайн-школе. "Сотоварищи" 18 и 16 лет от роду — не работают и не учатся.
Пистолет они где-то спрятали. Ведется разбирательство.
Ранее российский школьник выстрелил в учительницу музыки.
По версии правоохранителей 16-летний подросток выстрелил в педагога из пневматического пистолета. Женщина проходила мимо компании молодых людей.
В какой-то момент она услышала хлопок и почувствовала боль в бедре.
Также сибирский школьник выстрелил в одноклассника на перемене. Подросток начал стрелять из пневматического оружия и случайно попал в одноклассника.
Пострадавший мальчик отделался синяками. Ранее конфликтов между подростками не было. Его жизни ничего не угрожает.
В школу прибыли сотрудники полиции и забрали оружие. С подростком провели разъяснительную беседу о недопустимости стрельбы в школе.
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