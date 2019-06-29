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Происшествия

Сибирячка потеряла маленького сына по дороге домой

Жители Новокузнецка привели в полицию четырехлетнего мальчика, который один гулял по городским улицам. Ребенок не знал ни своей фамилии, ни домашнего адреса. Полицейские начали обзванивать детские сады города, чтобы установить родителей мальчика, однако его мать вскоре сама пришла в отделение с заявлением о пропаже сына, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Мама и ребенок.
Мама и ребенок.
СС0

Оказалось, женщина забрала ребенка из детского сада и по дороге домой встретила знакомую, с которой разговорилась. Когда она закончила беседу, то обнаружила, что сын пропал. Новокузнечанка около часа пыталась найти сына, но затем обратилась за помощью в полицию.

В итоге ее привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ей грозит штраф в размере 500 рублей.

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