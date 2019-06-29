Сибирячка потеряла маленького сына по дороге домой

Жители Новокузнецка привели в полицию четырехлетнего мальчика, который один гулял по городским улицам. Ребенок не знал ни своей фамилии, ни домашнего адреса. Полицейские начали обзванивать детские сады города, чтобы установить родителей мальчика, однако его мать вскоре сама пришла в отделение с заявлением о пропаже сына, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.