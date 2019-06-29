Сибирячка потеряла маленького сына по дороге домой

Оказалось, женщина забрала ребенка из детского сада и по дороге домой встретила знакомую, с которой разговорилась. Когда она закончила беседу, то обнаружила, что сын пропал. Новокузнечанка около часа пыталась найти сына, но затем обратилась за помощью в полицию.
В итоге ее привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ей грозит штраф в размере 500 рублей.