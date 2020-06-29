Сибирячка рассказала об изуродованном сыне в гробу, которого вернули из армии. Готовился к Параду Победы

В Иркутской области мать (опекун) призывника сообщила о том, что на теле молодого человека нашли многочисленные раны, однако военные заявили, что парень нанес их себе сам, пишет « Проспект Мира ».

Дмитрия призвали на службу в Брянскую область в октябре 2019 года. 15 марта 2020 года он прибыл в воинскую часть в Воронеже для подготовки и участия в параде. 2 апреля, рассказывает женщина, ей сообщили, что сын самовольно покинул часть и через несколько дней его нашли мертвым.

«Три дня мне звонили из части и говорили разные версии о причине его побега. 6 апреля мне позвонили из местной администрации и сообщили, что моего Дмитрия нашли. Командир части на связь со мной больше не выходил, причины его смерти не сообщали», — написала Ирина Самедова в своем Instagram.

Гроб привезли матери 9 апреля. Ей рассказали, что Дмитрий свел счеты с жизнью почве неразделенной любви. В документах написали, что парень сбежал из части под действием наркотиков. А многочисленные повреждения на теле военные объяснили колючей проволокой.

«Когда я вскрыла гроб, от ужаса долго не могла прийти в себя. Тело моего сына было изрезано, на левой и правой руках не хватало частей тела большой площади. Ссадины на задней поверхности левого плеча, брюшной стенке, ссадины на левой ягодичной области, кровоподтеки в области левого коленного сустава, многочисленные травмы головы, отсутствие гортани, поврежден пах», — рассказала Ирина.

Дома сделали повторное вскрытие. По словам Ирины, эксперт заключил, что раны нанесли в разное время тупым предметом — от одного до семи дней, а порезы сделали, вероятно, заточкой. Кроме того, не обнаружили следов наркотика и алкоголя.

Разнятся и обстоятельства побега. Женщина отметила, что изначально ей сказали, что сын после ужина убежал с голым торсом в шлепанцах. Но в материалах дела все уже подвели к наркотикам — часть покинул после того, как в его моче нашли запрещенные вещества, и убежал он через дыру в заборе.

Тело Дмитрия нашли на заводе в восьми километрах от части в подвешенном состоянии. Сторож несколько дней ничего не видел и обнаружил труп только 5 апреля.

Следователь, как рассказала мать призывника, пояснил, что травмы ее сын получил, когда тело билось в агонии.

«Ладошки без порезов, а тело все изрезано, характерные следы порезов по направлению поднятых рук, закрывал лицо, губы искусаны, гортани и части кожи на шее нет, борозды не было видно, на шее ожог от окурка, отбитый пах, на левой ноге порез, где не хватает вены. В заключении не сказано, что ее брали на анализы», — написала Ирина.

По утверждению женщины, некий следователь ей якобы сообщил, что Дмитрия вроде как убили двое контрактников, но «армия своих не выдает».

Календарь Минобороны на 2019 год. mil.ru/

В пресс-службе Западного военного округа прокомментировали слова матери и заявили, что информация о причинах и обстоятельствах смерти Дмитрия не соответствует действительности.

«Командованием воинской части, в которой проходил службу военнослужащий, совместно с правоохранительными органами были в установленном порядке проведены все необходимые проверочные мероприятия и экспертизы, установившие, что смерть военнослужащего наступила в результате суицида, признаков насильственной смерти не установлено», — подчеркнули в ведомстве.

По факту смерти возбудили уголовное дело, но после прекратили «за отсутствием состава преступления».

В главном военном следственном управлении СК сообщили, что также возбудили дело. Однако считают, что парень получил травмы после ухода из части, «преодолевая различные ограждения». Факт доведения до самоубийства также не подтвердился — нет виновных в гибели Дмитрия.

Ирина создала петицию, адресованную Комитету солдатских матерей. К делу подключился депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский, он пообещал направить запросы в Минобороны и главному военному прокурору РФ.