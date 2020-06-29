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Сибирячка рассказала об изуродованном сыне в гробу, которого вернули из армии. Готовился к Параду Победы

В Иркутской области мать (опекун) призывника сообщила о том, что на теле молодого человека нашли многочисленные раны, однако военные заявили, что парень нанес их себе сам, пишет «Проспект Мира».

Дмитрий ушел в армию и вернулся изуродованным в гробу.
Дмитрий ушел в армию и вернулся изуродованным в гробу.
instagram.com/irina_samedova777.

Дмитрия призвали на службу в Брянскую область в октябре 2019 года. 15 марта 2020 года он прибыл в воинскую часть в Воронеже для подготовки и участия в параде. 2 апреля, рассказывает женщина, ей сообщили, что сын самовольно покинул часть и через несколько дней его нашли мертвым.

«Три дня мне звонили из части и говорили разные версии о причине его побега. 6 апреля мне позвонили из местной администрации и сообщили, что моего Дмитрия нашли. Командир части на связь со мной больше не выходил, причины его смерти не сообщали», — написала Ирина Самедова в своем Instagram.

Гроб привезли матери 9 апреля. Ей рассказали, что Дмитрий свел счеты с жизнью почве неразделенной любви. В документах написали, что парень сбежал из части под действием наркотиков. А многочисленные повреждения на теле военные объяснили колючей проволокой.

«Когда я вскрыла гроб, от ужаса долго не могла прийти в себя. Тело моего сына было изрезано, на левой и правой руках не хватало частей тела большой площади. Ссадины на задней поверхности левого плеча, брюшной стенке, ссадины на левой ягодичной области, кровоподтеки в области левого коленного сустава, многочисленные травмы головы, отсутствие гортани, поврежден пах», — рассказала Ирина.

Дома сделали повторное вскрытие. По словам Ирины, эксперт заключил, что раны нанесли в разное время тупым предметом — от одного до семи дней, а порезы сделали, вероятно, заточкой. Кроме того, не обнаружили следов наркотика и алкоголя.

Разнятся и обстоятельства побега. Женщина отметила, что изначально ей сказали, что сын после ужина убежал с голым торсом в шлепанцах. Но в материалах дела все уже подвели к наркотикам — часть покинул после того, как в его моче нашли запрещенные вещества, и убежал он через дыру в заборе.

Тело Дмитрия нашли на заводе в восьми километрах от части в подвешенном состоянии. Сторож несколько дней ничего не видел и обнаружил труп только 5 апреля.

Следователь, как рассказала мать призывника, пояснил, что травмы ее сын получил, когда тело билось в агонии.

«Ладошки без порезов, а тело все изрезано, характерные следы порезов по направлению поднятых рук, закрывал лицо, губы искусаны, гортани и части кожи на шее нет, борозды не было видно, на шее ожог от окурка, отбитый пах, на левой ноге порез, где не хватает вены. В заключении не сказано, что ее брали на анализы», — написала Ирина.

По утверждению женщины, некий следователь ей якобы сообщил, что Дмитрия вроде как убили двое контрактников, но «армия своих не выдает».

Календарь Минобороны на 2019 год.
Календарь Минобороны на 2019 год.
mil.ru/

В пресс-службе Западного военного округа прокомментировали слова матери и заявили, что информация о причинах и обстоятельствах смерти Дмитрия не соответствует действительности.

«Командованием воинской части, в которой проходил службу военнослужащий, совместно с правоохранительными органами были в установленном порядке проведены все необходимые проверочные мероприятия и экспертизы, установившие, что смерть военнослужащего наступила в результате суицида, признаков насильственной смерти не установлено», — подчеркнули в ведомстве.

По факту смерти возбудили уголовное дело, но после прекратили «за отсутствием состава преступления».

В главном военном следственном управлении СК сообщили, что также возбудили дело. Однако считают, что парень получил травмы после ухода из части, «преодолевая различные ограждения». Факт доведения до самоубийства также не подтвердился — нет виновных в гибели Дмитрия.

Ирина создала петицию, адресованную Комитету солдатских матерей. К делу подключился депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский, он пообещал направить запросы в Минобороны и главному военному прокурору РФ.

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