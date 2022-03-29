29 марта
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Происшествия

Сибирячка с ружьем напала на детсад из-за «принижения женщин и нежелания мужчин рожать»

В Красноярске задержали 19-летнюю жительницу по подозрению в убийстве своего отца и покушении на убийство малолетнего, сообщает региональный СК.

Винтовка. Ружье. Стрельба.
Винтовка. Ружье. Стрельба.
СС0.

Напомним, 28 марта девушка свободно прошла в здание детского сада и выстрелила из ружья.

«Жительница Красноярска проследовала в помещение группы МБОУ „Детский сад № 31“. В группе девушку встретила воспитатель, которая заметила видневшееся из-под пальто ружье. Воспитатель предприняла меры к изъятию оружия, в ходе чего произошел выстрел в сторону стены помещения группы. В результате выстрела никто из детей не пострадал», — рассказали в ведомстве.

Перед посещением детсада девушка застрелила из ружья 56-летнего отца в квартире.

В СМИ сообщили, что 25 марта девушка посещала детсад под предлогом трудоустройства. Через несколько дней, 28 марта, она вернулась в учреждение с ружьем и «пояснила свой мотив».

«Кричала о принижении роли женщины в детских садах, а также высказывала требования к мужчинам, что они должны рожать детей», — отмечают «Плохие новости».

Сибирячку задержали. Возбуждено уголовное дело по факту «убийства» и «покушения на убийство двух и более лиц, малолетнего».

В рамках расследования организованы процессуальные проверки в отношении должностных лиц детского сада и лиц, оказывающих услуги по охране детсада.

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