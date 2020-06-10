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Происшествия

Сибирячка табуреткой убила бабушку, чтобы погасить долг по микрозайму

В Омской области студентку подозревают в убийстве пенсионерки, сообщает региональный СК.

Стул в баре.
Стул в баре.
СС0

Тело 88-летней женщины нашли в квартире. Криминалисты обнаружили биологические следы на месте.

«Была установлена личность подозреваемой, которой оказалась 19-летняя студентка вуза, ранее проживавшая по соседству с погибшей. 8 июня подозреваемая была задержана и на допросе у следователя дала признательные показания», — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что девушка набрала микро-займов. Она решила занять деньги у пенсионерки, чтобы рассчитаться с долгами, но получила отказ.

«Стала душить бабушку, а когда та потеряла сознание, табуретом нанесла множество ударов по голове пожилой женщины», — отметили в СК.

В комоде студентка нашла более 100 тыс. рублей. Она замыла следы крови и ушла.

На следующий день соседка пенсионерки сообщила в полицию, что бабушка не открывает двери.

Следствие намерено заключить подозреваемую под стражу. Кроме того, планируют предъявить обвинение по более тяжкому преступлению «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой».

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