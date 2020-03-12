Сибирячка забрала из банкомата чужие деньги и на всю сумму накрасилась в салоне красоты

В Новосибирской области полицейские раскрыли кражу денег, которые в банкомате оставил забывчивый мужчина, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в Новосибирске — девушке с деньгами просто повезло. Мужчина совершил операцию по снятию денег в банкомате, расположенном в одном из торговых центров, но забыл забрать купюры.

В итоге 14 тыс. рублей остались лежать в ячейке. О деньгах потерпевший вспомнил только когда вернулся домой, после чего обратился в полицию.

«Сотрудники полиции выяснили, что деньги забрала стоявшая рядом гражданка, которая, увидев оставленные купюры, присвоила их. Личность женщины была установлена», — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что 41-летняя женщина похищенные деньги потратила в салоне красоты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности, она находится под подпиской о невыезде.