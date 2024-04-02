2 апреля
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Происшествия

Сибирячка умерла после приема у стоматолога из-за аллергии

Жительница Новосибирска скончалась после удаления зуба, сообщает "КП-Новосибирск".

Стоматолог
Стоматолог
CCO

27-летней Алине Зубаревой удалили больной зуб. Вернувшись домой, девушка почувствовала себя хуже.

По словам матери, она стала плеваться кровью и не могла говорить. Затем девушка потеряла сознание и впала в кому. Алина умерла, не приходя в сознание.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Спустя три месяца назвали точную причину смерти.

Судебно-медицинская экспертиза заключила, у девушки был анафилактический шок и подтвердился сепсис.

Стоматологию, в которой лечили Алину, будут проверят повторно.

Обвинение пока никому не предъявили. Известно, что расследование может занять два года.

У погибшей осталось двое детей: восьмилетняя дочь и пятилетний сын.

Ранее в новосибирской школе зафиксировали вспышку гепатита А.

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