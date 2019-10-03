Сибирячка унесла чужого младенца из роддома

В Кемерове женщина попыталась украсть из роддома чужого младенца. Отец новорожденного заметил женщину и успел отнять у нее сына, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Кемеровской области.

Злоумышленницей оказалась 41-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого. Ей предъявили обвинение в похищении заведомо несовершеннолетнего.

По версии следствия, 2 октября женщина зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорожденного мальчика. Мать обнаружила, что сын пропал, и позвонила мужу. В это время мужчина подъезжал к больнице. На улице он увидел женщину, несущую завернутого в куртку ребенка. Мужчина остановил ее и забрал мальчика. Женщина скрылась, но через некоторое время ее задержали полицейские.

Следователю женщина пояснила, что обманула своего мужа, сказав, что беременна. Затем она уехала, а через некоторое время позвонила мужу и сказала, что родила сына.