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Происшествия

Сибирячка упала на дачную статуэтку и потеряла несколько литров крови

Хирурги новосибирской больницы спасли 71-летнюю пациентку, которая потеряла 9 литров крови после несчастного случая. Женщина упала лицом на дачную статуэтку петуха и повредила сонную артерию, пишет НГС.

Скорая помощь
Скорая помощь
Анна Зайкова, altapress.ru

Жительница Калининского района Нина Рогова попала в больницу поздно вечером 31 марта. У неё закружилась голова, и она упала лицом на большого декоративного петуха, которого хотела отвезти на дачу. «Я потеряла сознание, потом очнулась — у меня кровь. Я думала, у меня язва», — рассказала пенсионерка.

Скорая привезла её в больницу, но так как потерявшая много крови пациентка не могла сказать, что произошло, врачи не сразу могли понять диагноз — сначала заподозрили желудочно-кишечное кровотечение. Рана на лице была не очень большой — не больше 1,5 сантиметра длиной. Позже выяснилось, что падение привело к повреждению ветвей наружной сонной артерии, что и вызвало одномоментную обильную кровопотерю.

Врачи перевязали повреждённый сосуд, а также восполнили кровопотерю. В общей сложности Нина Рогова потеряла 9 литров крови — учитывая донорскую. В спасении женщины участвовали не только врачи, но и семья, и знакомые, — кровь сдали около 20 человек.

В реанимации пенсионерка провела девять дней. 5 апреля к ней в больницу доставили также супруга, у которого случился инсульт. Сейчас они вместе лежат уже в обычной палате хирургического корпуса. Врачи прогнозируют, что смогут выписать пару в апреле.

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