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Происшествия

Сибирячка в день рождения убила сына с ДЦП

В Новосибирской области женщина напоила больного сына таблетками, а затем пыталась покончить с собой, сообщает «КП-Новосибирск».

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
CC0

Инцидент произошел в Бердске. 62-летняя женщина в свой день рождения, когда супруг вышел из дома, убила сына с ДЦП.

«Напоила таблетками своего 39-летнего сына, а затем попыталась покончить с собой. Врачи скорой помощи не смогли спасти мужчину. Мать доставили в больницу», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Медики борются за жизнь женщины. В тяжелом состоянии она находится в реанимационном отделении местной больницы.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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