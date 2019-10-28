Сибирячка выколола глаза своему пятимесячному ребенку из-за ссоры с мужем

36-летняя женщина страдает расстройством психики. Когда ее супруг уехал в Абакан, она закрыла трех других своих детей в возрасте от четырех до 14 лет в комнате и сказала не выходить оттуда ни при каких обстоятельствах. После этого она кухонным ножом выколола глаза малышу.

Вернувшись домой, мужчина увидел маленького сына без глаз и супругу, которая что-то шептала над ним. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ребенок госпитализирован, его мать задержана.