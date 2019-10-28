Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 октября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Сибирячка выколола глаза своему пятимесячному ребенку из-за ссоры с мужем

Жительница хакасского села Таштып выколола глаза своему пятимесячному сыну после ссоры с мужем на почве ревности, пишет Life.

Голова куклы.
Голова куклы.
pixabay.com

36-летняя женщина страдает расстройством психики. Когда ее супруг уехал в Абакан, она закрыла трех других своих детей в возрасте от четырех до 14 лет в комнате и сказала не выходить оттуда ни при каких обстоятельствах. После этого она кухонным ножом выколола глаза малышу.

Вернувшись домой, мужчина увидел маленького сына без глаз и супругу, которая что-то шептала над ним. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ребенок госпитализирован, его мать задержана.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость