Сибирячка впала в кому после страшного ДТП в Китае. Объявлен сбор средств

25-летняя жительница Омска Ольга Ибрагимова попала в серьезное ДТП в Пекине и впала в кому. Сейчас она находится в больнице, а родные и друзья всем миром собирают деньги на лечение, пишет «Новый Омск»

О трагедии сообщила омичка Дана Ишимова на своей странице в ВКонтакте. «Ребята, случилось большое горе с нашей девочкой из России, — написала Дана. — У нее очень серьезная травма головы. Нужно собрать 800 тыс. рублей за операцию и 100 тыс. рублей стоит каждый день в больнице. Сколько будет в больнице, не известно».

Ольга Ибрагимова. vk.com.

Ольга Ибрагимова в 2014 году окончила СибАДИ и перебралась жить в Китай. Там она зарабатывала на жизнь танцами. Ольга ехала в аэропорт Пекина на такси в ночью, спала на заднем сиденье, была не пристегнута, таксист выскочил на встречку, не успел завернуть, и весь удар пришелся на сторону, где сидела Ольга.

Ольга Ибрагимова. vk.com.

Девушка получила тяжелые травмы головы: «церебральная грыжа, множественные гематомы и ушибы головного мозга, перелом основания черепной ямки, перелом задней черепной ямки, ликворея, внечерепное пневматоцеле, оскольчатый перелом лобной кости, геморрагический шок, перелом носовой кости, перелом правой верхней челюсти, ушиб легкого, рваная рана правой голени».

На операцию и лечение Ольги в Китае на сегодняшний день уже собрали 1,5 млн рублей, в России более 400 тыс. рублей.