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Происшествия

Сибирячку обозвали тупой за желание помочь сбитому мужчине

Жительница Омска рассказала, чем закончилась ее попытка помочь сбитому на дороге мужчине и как на это отреагировали другие участники движения, сообщает Om1.ru.

ДТП.
ДТП.
Открытые источники в интернете.

Девушка в одном из омских пабликов поделилась историей, произошедшей утром. Она рассказала, что обратила внимание на бабушку, стоящую у обочины дороги, и мужчину, который лежал рядом без сознания.

Поняв, что ему нужна помощь, она остановила машину и вышла. Оказалось, что мужчину сбила машина.

«Выхожу, чтобы вызвать скорую. Мужчина лежит без сознания. Еще одна женщина остановилась. Больше всего меня поразило то, что люди из других машин орали мне: „Тупая… убери тачку!“ Я не понимаю, что с вами не так? Да, там узкая дорога, но давайте мы все мимо проедем, а человек, которого сбили, пусть лежит, так?!» — написала она паблике «Омск ВК».

Девушка вызвала медиков. По ее словам, водители не только не останавливались, но и находили время, чтобы притормозить и высказать грубости в ее адрес.

В комментариях отмечают, что жители Омска действительно стали равнодушнее.

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