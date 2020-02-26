Сибирячку обозвали тупой за желание помочь сбитому мужчине

Девушка в одном из омских пабликов поделилась историей, произошедшей утром. Она рассказала, что обратила внимание на бабушку, стоящую у обочины дороги, и мужчину, который лежал рядом без сознания.

Поняв, что ему нужна помощь, она остановила машину и вышла. Оказалось, что мужчину сбила машина.

«Выхожу, чтобы вызвать скорую. Мужчина лежит без сознания. Еще одна женщина остановилась. Больше всего меня поразило то, что люди из других машин орали мне: „Тупая… убери тачку!“ Я не понимаю, что с вами не так? Да, там узкая дорога, но давайте мы все мимо проедем, а человек, которого сбили, пусть лежит, так?!» — написала она паблике «Омск ВК».