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25 февраля
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Происшествия

Сибирячку просят посадить на 13 лет за убийство дочери из-за хлебных крошек

В Омской области судят 28-летнюю женщину, которая убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек, а после выдумала несколько историй, сообщает региональная прокуратура.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

Преступление произошло 9 мая 2019 года. Нетрезвая 28-летняя мать двоих детей увидела, что дочь, которая ела булочку, накрошила.

Женщина стала засовывать в рот девочке куски хлеба и собранные крошки, проталкивая пальцем.

«Перекрыла тем самым дыхательные пути. В результате ребенок скончался на месте преступления», — говорится в сообщении.

Расследование осложнялось тем, что тело ребенка не было найдено. По этой причине вину в преступлении женщина не признавала, выдвигая разные версии исчезновения ребенка.

Следствию удалось собрать доказательства, доказывающие виновность. Гособвинитель предложила отправить женщину на 13 лет в исправительную колонию общего режима.

Булочки.
Булочки.
УФСИН России по Алтайскому краю

Как уточняет РИА «Новости», сожитель женщины скончался 19 мая от алкогольной интоксикации, поэтому его показания невозможно было получить.

Особенно если учесть, что о преступлении стало известно только 6 июня, когда подруга подозреваемой сообщила в полицию о пропаже ребенка.

Сначала мать ребенка говорила, что произошел несчастный случай. Потом утверждала, что девочку убил сожитель. Позже созналась в убийстве.

Также отмечается, что семья состояла на учете как неблагополучная.

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