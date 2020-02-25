Сибирячку просят посадить на 13 лет за убийство дочери из-за хлебных крошек

Преступление произошло 9 мая 2019 года. Нетрезвая 28-летняя мать двоих детей увидела, что дочь, которая ела булочку, накрошила.
Женщина стала засовывать в рот девочке куски хлеба и собранные крошки, проталкивая пальцем.
«Перекрыла тем самым дыхательные пути. В результате ребенок скончался на месте преступления», — говорится в сообщении.
Расследование осложнялось тем, что тело ребенка не было найдено. По этой причине вину в преступлении женщина не признавала, выдвигая разные версии исчезновения ребенка.
Следствию удалось собрать доказательства, доказывающие виновность. Гособвинитель предложила отправить женщину на 13 лет в исправительную колонию общего режима.
Как уточняет РИА «Новости», сожитель женщины скончался 19 мая от алкогольной интоксикации, поэтому его показания невозможно было получить.
Особенно если учесть, что о преступлении стало известно только 6 июня, когда подруга подозреваемой сообщила в полицию о пропаже ребенка.
Сначала мать ребенка говорила, что произошел несчастный случай. Потом утверждала, что девочку убил сожитель. Позже созналась в убийстве.
Также отмечается, что семья состояла на учете как неблагополучная.