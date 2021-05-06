Сибиряк без прав сбил трех подростков на мотоцикле с деревянной люлькой

В Красноярском крае трое подростков получили тяжелые травмы в ДТП, не уступив дорогу легковому автомобилю, сообщает региональное МВД.

ДТП произошло 5 мая в поселке Чунояр. 16-летний юноша на мотоцикле «Урал» не уступил дорогу машине BMW, имевшей преимущество на перекрестке.

«Водителя мотоцикла и двух 15-летних пассажиров госпитализировали в районную больницу. Наибольший вред здоровью получил подросток, который ехал в боковом прицепе мотоцикла, не предназначенного для перевозки людей», — рассказали в ведомстве.



В отношении пострадавшего подростка, управлявшим мотоциклом, составили несколько административных материалов.

«За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, не имеющим при себе регистрационных документов на т/с, не зарегистрированном в установленном порядке, за управление с нечитаемыми регистрационными знаками, с рядом неисправностей, при которых эксплуатация запрещена, за невыполнение требований уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка, за нарушение правил перевозки пассажира, за управление без страхового полиса и с неисправной тормозной системой», — перечислили в МВД претензии к юноше.

Совокупная сумма штрафов может превысить 19 000 рублей, подчеркнули правоохранители.

«В комиссию по делам несовершеннолетних направлены материалы по факту ДТП для рассмотрения вопроса о привлечении родителей мотоциклиста к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Мать и отец подростка разрешали садиться за руль своему сыну заведомо зная, что такие действия нарушают правила», — назвали еще одну меру профилактики.

В автомобиле никто не пострадал. Примечательно, что и водитель иномарки не имел права садиться за руль, а также ехал без страхового полиса — за это составили административные материалы.

Автомобиль и мотоцикл поместили на спецстоянку. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.