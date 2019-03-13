Сибиряк хотел очаровать девушек, устроив стрельбу около ТЦ

Молодой человек несколько раз выстрелил в воздух на парковке омского торгового центра. Очевидцы сообщили в полицию, которая задержала нарушителя. Оказалось, что хулиган хотел очаровать спутниц, стреляя холостыми патронами в воздух. За это его оштрафовали на 40 тысяч рублей, пишет « Интерфакс ».

Полиция задержала 21-летнего омича в минувшую субботу. В багажнике его BMW они нашли предмет, конструктивно схожий с автоматом АК.

В салоне иномарки находились две девушки 21 и 23 лет, на которых хотел произвести впечатление хулиган: он приехав на парковку ТЦ, он несколько раз выстрелил из изделия в воздух, после чего убрал его в багажник машины.

Следствие установило, что нарушитель купил охолощенный автомат на одном из интернет-сайтов за 25 тыс. рублей. Криминалисты подтвердили, что это не огнестрельное оружие, которое может производить имитационные выстрелы холостыми патронами.

На хулигана был составлен административный протокол по статье РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». Решением суда молодой ловелас оштрафован на 40 тыс. рублей. Оружие у него конфисковано.