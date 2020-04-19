Сибиряк хотел получить компенсацию за плохие БАДы, а потерял почти два миллиона

Некто позвонил потерпевшему по телефону и предложил большие деньги в качестве компенсации за отсутствие эффективности у недавно приобретенных им БАДов.

«Злоумышленник убедил мужчину, что ему полагаются выплаты в размере 15 млн рублей. Для получения денег следовало только оплатить страховку, комиссионный сбор и ещё несколько „обязательных“ платежей», — сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Целый месяц 64-летний житель Юрги перечислял необходимые суммы мошеннику. В общей сложности он перевел около 1,8 млн рублей.

Обещанную компенсацию мужчина так и не получил. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.

Сейчас полицейские пытаются вычислить афериста. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы.