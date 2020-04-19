Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 апреля 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Сибиряк хотел получить компенсацию за плохие БАДы, а потерял почти два миллиона

Житель Юрги попался на удочку мошенника, заплатив неизвестному 1,8 млн рублей, сообщает «СибДепо».

Мошенники под маской легальных кредиторов
Мошенники под маской легальных кредиторов
СС0

Некто позвонил потерпевшему по телефону и предложил большие деньги в качестве компенсации за отсутствие эффективности у недавно приобретенных им БАДов.

«Злоумышленник убедил мужчину, что ему полагаются выплаты в размере 15 млн рублей. Для получения денег следовало только оплатить страховку, комиссионный сбор и ещё несколько „обязательных“ платежей», — сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Целый месяц 64-летний житель Юрги перечислял необходимые суммы мошеннику. В общей сложности он перевел около 1,8 млн рублей.

Обещанную компенсацию мужчина так и не получил. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.

Сейчас полицейские пытаются вычислить афериста. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость