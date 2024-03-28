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Происшествия

Сибиряк из списка пропавших попал в список погибших в «Крокус Сити Холл»

После теракта в «Крокус Сити Холле» пропал 35-летний Григорий Будько, от него не поступало никаких новостей. 27 марта МЧС РФ обновили списки погибших, в которых числился Будько, сообщает BFM.RU.

Григорий Будько
Григорий Будько
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Сообщается, что вечером 22 марта сибиряк пошел на концерт группы «Пикник» с будущей тещей. Он отправил сестре совместное селфи с женщиной, а после сообщения о теракте перестал выходить на связь.

О том, что Григорий погиб стало известно, когда вечером 27 марта МЧС РФ обновили списки погибших, он оказался на 14-м месте.

В некоторых СМИ Будько числится уроженцем Новосибирска, но по другим данным он родился в Барнауле, а в Москву переехал четыре года назад. У него осталась шестилетняя дочь от первого брака.

Ранее сообщалось, какова судьба других без вести пропавших в «Крокусе».

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