Сибиряк из-за бутылки спиртного избил продавщицу

В одном из ТЦ Кузбасса покупатель несколько раз ударил и кинул в продавца бутылку спиртного, сообщает «Сибдепо» со ссылкой на ГУ МВД Кузбасса.

Мужчина зашел в магазин и взял бутылку спиртного, после чего стал ходить по магазину. Продавщица обратила внимание на странное поведение посетителя и стала ходить рядом с ним.

После этого сибиряк разозлился, кинул бутылку на овощной прилавок, раскидал продукты по залу и направился к выходу. Сотрудница магазина нажала тревожную кнопку, догнала мужчину и удерживала его. Злоумышленник ударил женщину по голове и скрылся.

От удара потерпевшая упала на пол и получила травмы. Вскоре преступника задержали. Как оказалось, подозреваемый на момент преступления уже состоял под административным надзором и уклонялся от ограничений.

Теперь судьбу мужчины будет решать суд. Полицейские уже передали все материалы на рассмотрение.