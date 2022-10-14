14 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Сибиряк из-за бутылки спиртного избил продавщицу

В одном из ТЦ Кузбасса покупатель несколько раз ударил и кинул в продавца бутылку спиртного, сообщает «Сибдепо» со ссылкой на ГУ МВД Кузбасса.

Бутылки
Бутылки
СС0

Мужчина зашел в магазин и взял бутылку спиртного, после чего стал ходить по магазину. Продавщица обратила внимание на странное поведение посетителя и стала ходить рядом с ним.

После этого сибиряк разозлился, кинул бутылку на овощной прилавок, раскидал продукты по залу и направился к выходу. Сотрудница магазина нажала тревожную кнопку, догнала мужчину и удерживала его. Злоумышленник ударил женщину по голове и скрылся.

От удара потерпевшая упала на пол и получила травмы. Вскоре преступника задержали. Как оказалось, подозреваемый на момент преступления уже состоял под административным надзором и уклонялся от ограничений.

Теперь судьбу мужчины будет решать суд. Полицейские уже передали все материалы на рассмотрение.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость