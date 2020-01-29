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30 января
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Происшествия

Сибиряк, который на своем «крузаке» вытолкнул машину на встречку, получил 15 лет

В Иркутске виновника смертельного ДТП, который будучи нетрезвым намеренно вытолкнул соседнюю машину на встречную полосу, отправили в колонию строгого режима, пишет Babr24.

Kia Rio намеренно вытолкнули на встречную полосу, где она врезалась в Mitsubishi Lancer.
Kia Rio намеренно вытолкнули на встречную полосу, где она врезалась в Mitsubishi Lancer.
babr24.com.

Водителя признали виновным сразу по четырем статьям и приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, его автомобиль продадут и выплатят потерпевшим 4,8 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.

ДТП произошло 8 октябре 2018 года на улице Мира. Водитель на серебристой Toyota Land Cruiser вытолкнул на встречную полосу Kia Rio, где в нее врезался Mitsubishi Lancer.

Kia Rio намеренно вытолкнули на встречную полосу, где она врезалась в Mitsubishi Lancer.
Kia Rio намеренно вытолкнули на встречную полосу, где она врезалась в Mitsubishi Lancer.
babr24.com.

В результате лобового столкновения легковушек в Kia пострадали 39-летняя женщина и двое детей (8 и 11 лет). Водитель Mitsubishi умер в больнице на следующий день.

Виновника пришлось поискать — он скрывался в одном из садоводческих кооперативов в Ангарском округе. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

После водитель признался, что намеренно сделал так, что Kia Rio вылетела на встречную полосу. Мотивы не уточняются.

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