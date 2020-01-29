Сибиряк, который на своем «крузаке» вытолкнул машину на встречку, получил 15 лет

Водителя признали виновным сразу по четырем статьям и приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Кроме того, его автомобиль продадут и выплатят потерпевшим 4,8 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.
ДТП произошло 8 октябре 2018 года на улице Мира. Водитель на серебристой Toyota Land Cruiser вытолкнул на встречную полосу Kia Rio, где в нее врезался Mitsubishi Lancer.
В результате лобового столкновения легковушек в Kia пострадали 39-летняя женщина и двое детей (8 и 11 лет). Водитель Mitsubishi умер в больнице на следующий день.
Виновника пришлось поискать — он скрывался в одном из садоводческих кооперативов в Ангарском округе. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
После водитель признался, что намеренно сделал так, что Kia Rio вылетела на встречную полосу. Мотивы не уточняются.