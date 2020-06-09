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Происшествия

Сибиряк лишился ног на мясокомбинате из-за чужой оплошности

В Томской области возбудили уголовное дело после получения работником предприятия тяжкого вреда здоровью, сообщает региональный СК.

Мужские ботинки в лесу. Туризм.
Мужские ботинки в лесу. Туризм.
СС0

Инцидент произошел 7 июня 2020 года в Томске. Работник предприятия осматривал станок мясопереработки в производственном цехе.

«Во время нахождения мужчины в ванной станка произошел запуск двигателя агрегата вследствие нарушения одним из работников организации требований охраны труда», — рассказали в ведомстве.

Мужчину доставили в медицинское учреждение, где ему ампутировали ноги.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебную медэкспертизу и допросили свидетелей.

Возбудили уголовное дело по признакам «нарушения требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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