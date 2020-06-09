Сибиряк лишился ног на мясокомбинате из-за чужой оплошности

Инцидент произошел 7 июня 2020 года в Томске. Работник предприятия осматривал станок мясопереработки в производственном цехе.
«Во время нахождения мужчины в ванной станка произошел запуск двигателя агрегата вследствие нарушения одним из работников организации требований охраны труда», — рассказали в ведомстве.
Мужчину доставили в медицинское учреждение, где ему ампутировали ноги.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебную медэкспертизу и допросили свидетелей.
Возбудили уголовное дело по признакам «нарушения требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».