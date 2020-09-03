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Происшествия

Сибиряк махнул рукой и пошел дальше, когда девушка упала перед ним с большой высоты

В Красноярском крае девушка выпала с шестого этажа на глазах у прохожего, который предпочел уйти с места происшествия, пишет «Проспект мира».

Очевидец выпадения девушки из окна в Красноярске.
Очевидец выпадения девушки из окна в Красноярске.
кадр из видео.

Инцидент произошел 2 сентября в Красноярске возле жилого комплекса «Белые росы».

Девушка упала с шестого этажа на площадку около подъезда — ее падение видел парень, который шел вдоль дома, но приостановился и пошел в другую сторону.


Девушка находится в реанимации. В полиции изданию сообщили, что падение не носит криминальный характер, по данному факту проводят проверку.

В соцсетях разгорелись споры: молодого человека раскритиковали за равнодушие, однако большинство встало на защиту — якобы у парня был шок, да и на всякий случай лучше не вмешиваться, чтобы самому потом не досталось.

Ранее в Барнауле женщина выпала из окна десятиэтажки. Очевидцы отметили, что она могла мыть окна и оступилась.

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