Сибиряк махнул рукой и пошел дальше, когда девушка упала перед ним с большой высоты

В Красноярском крае девушка выпала с шестого этажа на глазах у прохожего, который предпочел уйти с места происшествия, пишет « Проспект мира ».

Инцидент произошел 2 сентября в Красноярске возле жилого комплекса «Белые росы».

Девушка упала с шестого этажа на площадку около подъезда — ее падение видел парень, который шел вдоль дома, но приостановился и пошел в другую сторону.



Девушка находится в реанимации. В полиции изданию сообщили, что падение не носит криминальный характер, по данному факту проводят проверку.

В соцсетях разгорелись споры: молодого человека раскритиковали за равнодушие, однако большинство встало на защиту — якобы у парня был шок, да и на всякий случай лучше не вмешиваться, чтобы самому потом не досталось.

Ранее в Барнауле женщина выпала из окна десятиэтажки. Очевидцы отметили, что она могла мыть окна и оступилась.