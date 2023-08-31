Сибиряк на комбайне устроил погоню за мальчиками по полю

Возбуждено уголовное дело в отношении механизатора после того, как ребенок едва не пострадал от комбайна.

Инцидент случился в Красноярском крае, указывает Газета.Ru.

Несколько мальчиков решили накосить травы с помощью триммера. Их увидел комбайнер — именно на его участке шел "сенокос". Мужчина решил проучить мальчиков и направил на них технику.

Один из мальчишек не услышал, что приближается комбайн из-за триммера. Заметил приближающуюся технику поздно. А водитель увеличил скорость. Мальчик испугался и упал на землю. Тут комбайн остановился — в паре метров.

Возбуждено дело.

Ранее комбайн вспыхнул во время уборки поля в Алтайском крае.

К приезду пожарных горели жатка и наклонная камера комбайна.

Предварительная причина пожара — неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства.

Пламя ликвидировали через 30 минут.