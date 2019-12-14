Сибиряк на видео показал, как убивал ребенка

В омском селе 30-летний мужчина убил своего семилетнего пасынка. Портал «СуперОмск» опубликовал видео со следственного эксперимента.

Все произошло 10 сентября. Поздно вечером местная жительница вернулась домой и увидела своего старшего сына лежащим на диване. Она наклонилась, чтобы поцеловать его, и поняла, что ребенок не дышит.

После вскрытия стала известно, что он умер от удушья.

На первых допросах подозреваемый сожитель женщины в подробностях рассказал и показал, как убивал ребенка.

«Он делал уроки, спину ровно не держал, горбился. Я заругался, а потом ударил его ремнем. Он соскочил, споткнулся и упал. Я схватил его за ремень и за шиворот и понес к дивану, он плакал, тогда я стал его трясти и говорил, чтоб успокоился. Через минуту он притих», — рассказывал он следователям.

В тот день сельчанка стала спрашивать сожителя, что он сделал с сыном. Тот выбежал на улицу в шортах, куртке и тапках и пропал.

Его задержали в 70 км от места преступления, куда мужчина добрался по лесам.