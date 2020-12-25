Сибиряк не смог объяснить, почему убил на улице многодетную женщину

В Красноярске задержали подозреваемого в жестоком избиении женщины, которая 25 декабря скончалась в реанимации, сообщает региональном МВД.

Инцидент произошел утром 24 декабря. Женщина выгуливала собаку, когда на нее напал неизвестный мужчина

«49-летняя потерпевшая была госпитализирована. Установили личность нападавшего, им оказался 25-летний мужчина. Объяснить свой поступок он не смог», — рассказали в ведомстве.

За «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

На кадрах видно, как женщина гуляет с собакой, которая начинает убегать от незнакомца. Женщина падает, после этого мужчина бьет ее руками и ногами по голове.



Как уточняет «ТВК Красноярск», травмы оказались очень серьезными — женщину увезли в реанимацию в критическом состоянии. Однако врачи не смогли ее спасти.

«Боролись за ее жизнь сутки, но она скончалась. Сын погибшей сообщил, что будет брать опекунство над братом и сестрой», — отмечает телеканал.

Местная жительница рассказала в сообществе «Покровка лайф», что незнакомец избивал женщину примерно семь минут. При этом уходил и возвращался обратно.